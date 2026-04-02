Ascopiave, downgrade di Mediobanca a Neutral: serve chiarezza strategica

(Teleborsa) - Mediobanca ha tagliato a "Neutral" da "Outperform" la raccomandazione su Ascopiave , gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando il target price a 3,95 euro per azione.



Gli analisti hanno rivisto al ribasso le stime per il 2026/2027 per riflettere l'impatto dell'aumento del 2% dell'IRAP previsto dal Decreto Energia (circa 2 milioni di euro all'anno). Ha inoltre tenuto conto degli obiettivi del piano aggiornati per il 2026/2029 e delle cifre definitive per il 2025. Le nuove stime sono leggermente inferiori alle previsioni dell'azienda, in quanto non includono il contributo derivante dalle nuove gare d'appalto per il gas, un aspetto su cui la visibilità è ancora limitata.



"Ribadiamo la nostra opinione secondo cui le recenti acquisizioni, unitamente all'esercizio delle opzioni put sulle partecipazioni residue in EstEnergy e HeraComm, hanno semplificato significativamente il portafoglio di attività dell'azienda, migliorando la visibilità sul valore del titolo - si legge nella ricerca - Detto questo, l'azienda sta attraversando un importante cambiamento a livello di governance e pertanto necessitiamo di chiarezza sul percorso strategico".

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