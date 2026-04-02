Milano 2-apr
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Dow Jones 2-apr
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Londra 2-apr
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Borsa: Madrid apre in ribasso dell'1,57%

Ibex 35 avvia la giornata a 17.305 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Madrid apre in ribasso dell'1,57%
Indice azionario della Borsa di Madrid in sensibile calo dell'1,57%, a quota 17.305 in apertura.
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