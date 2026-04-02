Eukedos, Borsa Italiana: niente ordini senza limite di prezzo dal 7 aprile

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che da martedì 7 aprile 2026 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Eukedos , società quotata su Euronext Milan che opera nel settore sanitario e medicale italiano, non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo.



Oggi il titolo ha terminato la seduta a quota 0,52 euro per azione, in rialzo del 4,42%, scambiando tuttavia solo 3 contratti nei primi minuti e non riuscendo più a fare prezzo.

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