Eukedos, la perdita si allarga a 749 mila euro nel 2025. Sale il valore della produzione

(Teleborsa) - Eukedos , società quotata su Euronext Milan che opera nel settore sanitario e medicale italiano, ha chiuso il 2025 con un valore della produzione consolidato pari a 52,9 milioni di euro, in aumento rispetto ai 51,6 milioni di euro registrati al termine dell'esercizio precedente. Il Margine Operativo Lordo consolidato è pari a 11,1 milioni di euro, in diminuzione rispetto al risultato di 12,1 milioni registrato al 31 dicembre 2024. L'esercizio del gruppo si chiude in perdita per 749 mila euro, in aumento rispetto al risultato di 524 mila registrato al 31 dicembre 2024.



La Posizione finanziaria netta consolidata è negativa per 128,8 milioni di euro al 31 dicembre 2025, in lieve aumento rispetto al risultato di 128,5 milioni registrato al 31 dicembre 2024, ed è significativamente influenzata dall'impatto della contabilizzazione ai sensi dell'IFRS 16 dei contratti di locazione. La Posizione finanziaria netta, depurata dall'impatto dell'IFRS 16 risulterebbe pari a 71,2 milioni al 31 dicembre 2025, rispetto ad euro 69,2 milioni al 31 dicembre 2024.



Il Gruppo spiega di stare "procedendo il proprio piano di sviluppo rivolgendosi sempre più alla realizzazione o acquisto degli immobili dentro cui vengono svolte le gestioni tipiche del settore di appartenenza. Tale scelta consentirà nelle previsioni del management un progresso di crescita dei risultati continuo e con rischi limitati. Procedono i lavori di realizzazione delle nuove strutture con l'obiettivo di migliorare la struttura dei costi per locazione. L'efficientamento energetico è divenuto uno degli obiettivi prioritari del gruppo e in tal senso alcuni progetti sono già stati ultimati mentre altri verranno avviati nel corso del presente esercizio".



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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