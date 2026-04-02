Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
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Dow Jones 2-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Food & Beverage

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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Food & Beverage
Il Settore Alimentare europeo avanza in maniera frazionale, arrivando a 437,13 punti.
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