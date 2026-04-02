Francoforte: calo per Siemens Healthineers
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio, con un ribasso dell'1,98%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Siemens Healthineers rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 35,42 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 36,08. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 36,74.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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