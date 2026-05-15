Francoforte: in calo Siemens Energy

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader delle energie rinnovabili , con una flessione del 2,67%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens Energy , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il grafico a breve di Siemens Energy mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 174,1 Euro e supporto stimato a quota 170,4. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 177,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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