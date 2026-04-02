Francoforte: rosso per Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia telefonica tedesca , che presenta una flessione del 2,24% sui valori precedenti.



L'andamento di Deutsche Telekom nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico dell' operatore di telefonia mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 29,68 Euro con area di resistenza individuata a quota 30,81. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 29,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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