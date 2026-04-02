Male Hochtief sul mercato azionario di Francoforte

(Teleborsa) - Si muove in perdita la big tedesca delle costruzioni , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,29% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hochtief , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico del colosso delle costruzioni è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 395,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 384,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 407,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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