Male Hochtief sul mercato azionario di Francoforte
(Teleborsa) - Si muove in perdita la big tedesca delle costruzioni, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,29% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hochtief, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico del colosso delle costruzioni è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 395,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 384,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 407,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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