Male Tesla Motors sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda attiva nel settore automotive, che mostra un -5,02%.
Lo scenario su base settimanale di Tesla Motors rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 359,1 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 367,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 376,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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