Milano 14:16
43.552 -2,66%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 14:16
10.015 -2,82%
Francoforte 14:16
22.819 -2,91%

Male Danieli sul mercato azionario di Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Male Danieli sul mercato azionario di Piazza Affari
Scende sul mercato la multinazionale friulana, che soffre con un calo del 5,55%.
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