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/ Male Danieli sul mercato azionario di Piazza Affari
Male Danieli sul mercato azionario di Piazza Affari
Migliori e peggiori
,
In breve
19 marzo 2026 - 12.30
Scende sul mercato la
multinazionale friulana
, che soffre con un calo del 5,55%.
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