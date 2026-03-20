Solare, Tesla in trattative con fornitori cinesi per accordo da 2,9 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Tesla starebbe valutando l'acquisto di apparecchiature per un valore di 2,9 miliardi di dollari per la produzione di pannelli e celle solari da fornitori cinesi, tra cui Suzhou Maxwell Technologies. Lo riferiscono fonti a conoscenza della questione raggiunte da Reuters.



L’operazione si inserisce nel più ampio e ambizioso progetto del CEO Elon Musk di sviluppare 100 gigawatt di capacità solare negli Stati Uniti nei prossimi due anni.



A gennaio, infatti, Musk aveva affermato che l'energia solare potrebbe soddisfare l'intero fabbisogno elettrico degli Stati Uniti, inclusa la crescente domanda da parte di un numero sempre maggiore di data center. Gli annunci di lavoro sul sito web di Tesla indicano che l'azienda punta a installare 100 GW di capacità di "produzione solare a partire da materie prime sul suolo americano entro la fine del 2028".



Secondo alcune fonti, Suzhou Maxwell Technologies, il più grande produttore al mondo di apparecchiature per la serigrafia utilizzate per la produzione di celle solari, è tra i principali candidati a fornire i macchinari per il progetto e sta cercando di ottenere l'autorizzazione all'esportazione dal Ministero del Commercio cinese.



Altri potenziali fornitori includerebbero Shenzhen S.C New Energy Technology e Laplace Renewable Energy Technology.





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