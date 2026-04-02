New York: American Airlines scende verso 10,33 USD

(Teleborsa) - Pressione sulla più grande compagnia area negli Stati Uniti , che perde terreno, mostrando una discesa del 6,02%.



La tendenza ad una settimana di American Airlines è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di American Airlines rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 10,62 Dollari USA, mentre i supporti sono stimati a 10,33. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 10,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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