Milano 14:09
43.553 -2,66%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 14:09
10.003 -2,94%
Francoforte 14:09
22.799 -2,99%

Anglo American scambia in rosso a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Anglo American scambia in rosso a Londra
Ribasso per la società mineraria, che passa di mano in perdita del 7,30%.
Condividi
```