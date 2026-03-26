Milano 10:32
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Nasdaq 25-mar
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Dow Jones 25-mar
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Londra 10:32
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Francoforte 10:32
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Londra: seduta difficile per Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: seduta difficile per Anglo American
Pressione sulla società mineraria, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,07%.
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