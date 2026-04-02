New York: calo per Home Depot

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , che presenta una flessione del 2,73% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Home Depot rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo di Home Depot rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 323 USD, mentre i supporti sono stimati a 319,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 326,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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