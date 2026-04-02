New York: exploit di CF Industries Holdings

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,54%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che CF Industries Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,44%, rispetto a -1,05% dell' indice del basket statunitense ).





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di CF Industries Holdings , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 136,3 USD. Primo supporto visto a 133,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 131,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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