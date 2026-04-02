New York: nuovo spunto rialzista per Netflix

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia attiva nel settore dei video on demand , in guadagno del 2,68% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Netflix mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,32%, rispetto a -1,02% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico del provider di video online è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 99,24 USD, mentre il primo supporto è stimato a 96,07. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 102,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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