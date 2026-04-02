New York: nuovo spunto rialzista per Netflix
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia attiva nel settore dei video on demand, in guadagno del 2,68% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Netflix mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,32%, rispetto a -1,02% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo status tecnico del provider di video online è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 99,24 USD, mentre il primo supporto è stimato a 96,07. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 102,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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