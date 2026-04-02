Milano 2-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
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New York: risultato positivo per Chevron

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Chevron
Balza in avanti il colosso petrolifero statunitense, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,04%.
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