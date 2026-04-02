New York: si concentrano le vendite su Amgen

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società farmaceutica , che presenta una flessione del 2,01% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Amgen rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le tendenza di medio periodo della compagnia farmaceutica statunitense si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 351,6 USD. Supporto stimato a 343,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 359,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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