New York: andamento rialzista per Amgen

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società farmaceutica , che avanza bene dell'1,97%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Amgen mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,36%, rispetto a -0,51% dell' indice americano ).





Il quadro tecnico della compagnia farmaceutica statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 323,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 334,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 317.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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