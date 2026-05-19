New York: andamento rialzista per Amgen
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società farmaceutica, che avanza bene dell'1,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Amgen mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,36%, rispetto a -0,51% dell'indice americano).
Il quadro tecnico della compagnia farmaceutica statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 323,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 334,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 317.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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