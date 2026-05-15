New York: rosso per Amgen

(Teleborsa) - Pressione sulla società farmaceutica , che tratta con una perdita del 2,37%.



Lo scenario su base settimanale di Amgen rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo della compagnia farmaceutica statunitense rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 332,8 USD, mentre i supporti sono stimati a 322,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 343,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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