NewPrinces sotto pressione: managment non a conoscenza di fatti negativi che giustificano crollo

Intanto spunta un'offerta su Realco-Sigma.

(Teleborsa) - NewPrinces , gruppo food & beverage e retail quotato su Euronext STAR Milan, ha pubblicato un comunicato per chiarire il crollo del titolo - arrivato a perdere il 13,7% in seduta dopo il -20% della seduta di ieri, ora viaggia intorno al -10,5% -, dichiarando che non sussiste alcuna informazione privilegiata o fatto straordinario negativo idoneo a giustificarlo. La società ha segnalato a Borsa Italiana e Consob le anomalie riscontrate nei volumi e nei prezzi delle sedute recenti.



Il management definisce "inspiegabile" la situazione, sottolineando che la capitalizzazione è scesa a valori inferiori rispetto al solo valore di mercato delle partecipazioni nelle controllate quotate Princes Group plc (FTSE 250) e Centrale del Latte d'Italia , a fronte di risultati 2025 solidi: ricavi a 2,96 miliardi (+80,4%), EBITDA adjusted a 240 milioni, utile netto a 383 milioni e liquidità disponibile di circa 1,4 miliardi con posizione finanziaria netta positiva per 319 milioni (escluso IFRS 16). La società ha confermato l'operatività del buyback, ritenendo le quotazioni attuali un'opportunità per gli azionisti di lungo periodo.



Nel frattempo, secondo il Resto del Carlino, NewPrinces avrebbe presentato una manifestazione di interesse non vincolante per Realco, la cooperativa reggiana fondata nel 1959 e socio fondatore di Sigma, che versa in stato di crisi con richiesta di cassa integrazione per 352 lavoratori. La proposta riguarderebbe l'intero perimetro: sede, stabilimento e soprattutto i 175 punti vendita tra supermercati Sigma, discount Ecu, store Economy e negozi a gestione diretta.

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