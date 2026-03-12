Milano 12:38
44.641 -0,29%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 12:38
10.344 -0,10%
Francoforte 12:38
23.678 +0,16%

Piazza Affari: calo per NewPrinces

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo agroalimentare italiano, che tratta con una perdita del 2,18%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di NewPrinces rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,46 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 19,18. Il peggioramento di NewPrinces è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,1.

