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Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power
Apprezzabile rialzo per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, in guadagno del 3,39% sui valori precedenti.
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