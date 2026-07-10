Milano 10:38
52.590 +0,40%
Nasdaq 9-lug
29.727 0,00%
Dow Jones 9-lug
52.487 +0,27%
Londra 10:38
10.474 +0,02%
Francoforte 10:38
25.102 -0,06%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Banca Ifis

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Banca Ifis
Seduta positiva per l'Istituto con sede a Venezia, che avanza bene del 3,11%.
Condividi
```