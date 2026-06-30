Piazza Affari: scambi al rialzo per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , che tratta in utile dell'1,86% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo scenario tecnico di Alerion Clean Power mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21,42 Euro con area di resistenza individuata a quota 22,22. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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