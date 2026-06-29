Piazza Affari: balza in avanti Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,60%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Alerion Clean Power rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Alerion Clean Power mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21,23 Euro con area di resistenza individuata a quota 22,08. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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