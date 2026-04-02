Milano 2-apr
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Nasdaq 2-apr
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Dow Jones 2-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Piazza Affari: movimento negativo per Buzzi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Buzzi
Seduta in ribasso per la società attiva nel settore del cemento, che mostra un decremento del 3,58%.
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