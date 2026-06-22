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Piazza Affari: perdite consistenti per Hera

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: perdite consistenti per Hera
A picco l'azienda multiservizi, che presenta un pessimo -4,57%.
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