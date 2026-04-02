Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

PLATINUM dell'1/04/2026

Finanza
PLATINUM dell'1/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Risultato positivo per il metallo bianco-argenteo, che lievita dello 0,99%.

Lo status tecnico di medio periodo del platino rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 2.030,3, mentre i supporti sono stimati a 1.919,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 2.140,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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