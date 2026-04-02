PLATINUM dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile
Risultato positivo per il metallo bianco-argenteo, che lievita dello 0,99%.
Lo status tecnico di medio periodo del platino rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 2.030,3, mentre i supporti sono stimati a 1.919,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 2.140,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)