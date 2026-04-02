Sparkle supporta l’espansione di EdgeNext in Europa

(Teleborsa) - Sparkle ha annunciato una nuova collaborazione con EdgeNext, piattaforma globale di Content Delivery Network (CDN) e Intelligent Edge Cloud, cui fornirà servizi di transito IP internazionale per l'Europa. L’accordo consente a EdgeNext di espandere la propria presenza oltre l’Asia, offrendo ai clienti europei una connettività più veloce e stabile.



EdgeNext è un fornitore leader di servizi edge cloud che mette a disposizione soluzioni di networking, sicurezza e computing per clienti aziendali. L’operatore gestisce oltre 1.500 nodi edge in più di 290 città nel mondo, con l’obiettivo di garantire un accesso digitale performante su scala globale, con particolare focus su Africa, Asia Centrale, Sud-Est asiatico e Medio Oriente e ulteriori piani di espansione internazionale.



Sparkle fornirà servizi di transito IP tramite il suo backbone IP globale Tier 1 Seabone, garantendo connettività a bassa latenza in Europa, con capacità nell’ordine dei Terabit al secondo. Le due aziende puntano a replicare questo modello anche in Africa e Sud America, contribuendo all’espansione dell’accesso digitale globale e allo sviluppo di servizi cloud di prossima generazione.



“Siamo lieti di collaborare con EdgeNext nella sua espansione in Europa”, ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle, aggiungendo "attraverso la nostra rete Seabone, possiamo supportare i loro servizi cloud e CDN con connettività ad alte prestazioni, migliorando l’esperienza dei clienti finali.”



"La partnership con Sparkle ci permette di affidarci a un operatore globale di primo livello, estendendo le nostre capacità di rete oltre l’Asia", ha dichiarato Terence Wang, amministratore delegato di EdgeNext.







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