Giappone, crescita più lenta per il settore manifatturiero a marzo

(Teleborsa) - Le condizioni del settore manifatturiero giapponese hanno continuato a migliorare alla fine del primo trimestre, ma con un ritmo più moderato rispetto a febbraio. La produzione e i nuovi ordini hanno registrato un’espansione più contenuta, frenando anche la crescita dell’occupazione.



Secondo l’indagine S&P Global, il conflitto in Medio Oriente ha contribuito ad alimentare ulteriori pressioni sui costi, che sono aumentati al ritmo più rapido degli ultimi 19 mesi. Parallelamente, le imprese hanno mostrato un calo dell’ottimismo sulle prospettive produttive per il prossimo anno.



L’indice PMI manifatturiero del Giappone è sceso dal massimo di 45 mesi registrato a febbraio (53 punti) a 51,6 in marzo. Pur indicando un miglioramento più modesto, il dato rappresenta comunque la seconda performance più solida dal luglio 2022.

Inoltre, il dato è migliore delle aspettative degli analisti che avevano previsto una discesa fino a 51,4 punti.



L'indicatore si conferma così al di sopra della soglia critica dei 50 punti, denotando espansione dell'attività.

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