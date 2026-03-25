Orange tratta in esclusiva con Verdoso per possibile cessione di Globecast

(Teleborsa) - Orange , colosso francese delle telecomunicazioni, e Verdoso, fondo francese specializzato in scorpori aziendali e società che necessitano di ristrutturazione, hanno firmato un accordo di esclusiva in vista di una potenziale vendita di Globecast.



Globecast è la divisione di Orange dedicata ai servizi media, che attualmente supporta migliaia di clienti - canali televisivi, detentori di diritti e gestori di piattaforme - nella distribuzione e trasmissione dei loro contenuti audiovisivi in ??tutto il mondo. Globecast consente alle emittenti di semplificare le proprie operazioni, controllare i costi di distribuzione e raggiungere il proprio pubblico su tutte le reti, dai bouquet satellitari alle piattaforme OTT e di streaming.



L'acquisizione da parte di Verdoso fornirebbe a Globecast un azionista di riferimento in grado di supportare l'azienda nel lancio delle sue offerte di nuova generazione e di rafforzare la sua posizione in un mercato in continua evoluzione. Le rappresentanze sindacali dei dipendenti di Orange saranno consultate in vista di un possibile perfezionamento dell'operazione entro la fine del 2026.

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