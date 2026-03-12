Cleafy, round Series B da 12 milioni di euro co-guidato da United Ventures ed eCAPITAL

(Teleborsa) - Cleafy
, società di cybersecurity milanese specializzata nel settore bancario, ha raccolto 12 milioni di euro in un round Series B co-guidato da United Ventures e dalla tedesca eCAPITAL
, portando il totale dei finanziamenti a 22 milioni di euro. La società serve oltre 150 istituti finanziari in Europa e America Latina e protegge più di 250 milioni di utenti finali; tra i clienti figurano ING, BCC Iccrea Group, Illimity Bank e BPS (Suisse).
I nuovi capitali saranno impiegati per accelerare lo sviluppo della piattaforma predittiva, potenziare l'analisi delle minacce su scala globale e spingere l'espansione nei mercati bancari chiave in Europa e America Latina
.
Combinando la telemetria di web, mobile, backend e rete con l'analisi delle minacce globali in tempo reale, la piattaforma di Cleafy riesce a individuare per tempo infrastrutture ostili, intenzioni degli attaccanti e i loro schemi
- trasformando la prevenzione da eccezione a regola.
"Mentre i truffatori sfruttano l'AI per lanciare attacchi su scala e a velocità sempre piú elevate, le banche europee si difendono ancora con strumenti obsoleti e reattivi - ha detto Matteo Bogana, CEO e Co-Fondatore
di Cleafy - Cleafy nasce per ribaltare questa logica: ricostruiamo come si forma un attacco e lo blocchiamo settimane prima che possa causare danni. Il fatto che non abbiamo mai perso un cliente in oltre dieci anni dimostra che questo approccio funziona".