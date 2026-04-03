Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 2/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile
Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,2%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46.434. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44.098. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48.769.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)