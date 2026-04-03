Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 2/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 2/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile

Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,2%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46.434. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44.098. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48.769.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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