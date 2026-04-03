Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 2/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile
Effervescente il Light Sweet Crude Oil, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 13,37%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio WTI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 116,47. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 103,25. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 129,68.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)