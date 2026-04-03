Frecciarossa sarà il treno ufficiale del concerto “ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE”

Sconti speciali per i fan

(Teleborsa) - Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), sarà il treno ufficiale del concerto "ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE", in programma il 4 luglio 2026 a Roma - Tor Vergata. L’iniziativa offre ai fan un’opzione di trasporto sostenibile per raggiungere l’evento e tornare a casa.



Con l’offerta "Speciale Eventi", chi sceglierà di viaggiare con Le Frecce potrà usufruire di sconti fino al 75% sul prezzo Base del biglietto inserendo il codice "ULTIMO" al momento dell’acquisto. È disponibile anche l’opzione "tiRimborso", al costo di 2 euro, che consente di richiedere il rimborso del biglietto fino alla mezzanotte del secondo giorno antecedente la partenza, con una trattenuta del 10%.



Per agevolare il rientro dei fan, saranno disponibili treni speciali notturni con partenza da Roma Termini:



- 99108 Roma Termini 04:00 - Torino Porta Nuova 09:10

- 99105 Roma Termini 04:30 - Bari Centrale 09:23



I biglietti per Le Frecce sono acquistabili tramite l’App Trenitalia, nelle biglietterie e agenzie di viaggio abilitate, o sul sito.



Le Frecce e i FrecciaLink garantiscono ogni giorno 268 corse e fino a 14 collegamenti bus nel weekend, raggiungendo oltre 130 destinazioni in tutta Italia, confermando la propria capillarità sul territorio nazionale. Con il supporto a questa e ad altre iniziative, Frecciarossa ribadisce il proprio impegno nel far viaggiare le persone e connetterle alla cultura, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e a sostegno della promozione turistica del territorio. È, inoltre, partner dei principali eventi musicali, sportivi e culturali.









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