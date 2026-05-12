Lazio - Inter, la Coppa Italia torna a viaggiare sui treni ad Alta Velocità

(Teleborsa) - In vista della finale Lazio - Inter in programma per il 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, la Coppa Italia Frecciarossa torna a viaggiare sui treni ad Alta Velocità.



Per il 5° anno consecutivo, brand di Trenitalia (Gruppo FS), è Title Sponsor della competizione, rafforzando il legame tra il grande calcio italiano e l’Alta Velocità, simbolo di connessione, innovazione e sostenibilità.



Secondo Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, si tratta del “consolidamento della partnership con la Lega Serie A per la Coppa Italia Frecciarossa che riflette la profonda sintonia tra i grandi eventi sportivi e i valori di Trenitalia e del Gruppo FS. Lo sport e il calcio rappresentano linguaggi universali di partecipazione e identità, specchio del nostro impegno quotidiano nel connettere i territori e accompagnare i momenti più significativi della vita del Paese”.



L’arrivo della Coppa Italia Frecciarossa nella Capitale segna una delle tappe centrali della settimana che conduce alla finale, trasformando il viaggio del trofeo in uno dei momenti più emozionanti dell’evento che si concluderà domani sera all’Olimpico. A bordo treno, ad accompagnare la Coppa in viaggio da Milano a Roma, alcuni dei nomi leggendari della storia del calcio italiano: Fabio Capello, Leonardo Bonucci, Alessandro Del Piero, Ciro Ferrara, Marco Materazzi, Christian Vieri, Gianluca Zambrotta hanno raggiunto Vincent Candela e Christian Panucci per partecipare alla conferenza stampa di presentazione della finale.



Per raggiungere Roma in occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa, Trenitalia ha attivato la promozione “Speciale Eventi”, dedicata ai tifosi e agli appassionati che assisteranno alla sfida all’Olimpico. Grazie al codice promozionale “COPPAITALIA26”, sarà possibile acquistare biglietti Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca con sconti dal 20% al 75% rispetto al prezzo Base, per viaggi da e per Roma nelle date dedicate all’evento.













Condividi

```