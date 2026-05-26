RTL 102.5, il Power Hits Estate in diretta Tv

(Teleborsa) - In occasione del decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate - prima dell'evento finale all'Arena di Verona il prossimo 1° settembre - farà cantare e ballare con un cast straordinario di artisti: Achille Lauro, Annalisa, Arisa, Bambole Di Pezza, Biagio Antonacci, Blanco, Bresh, Charlotte Cardin, Colapesce, Delia, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emma, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Geolier, Gigi D'Alessio, Giorgia, Irama, J-Ax, Kid Yugi, Lda & Aka 7even, Levante, Mace, Madame, Marco Masini, Meek, Nayt, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Salmo, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, The Kolors, Tommaso Paradiso. Pinguini Tattici Nucleari, Salmo, Arisa, Colapesce, Irama, Mace e Noemi.



Sul palco conduzione a quattro: Paola Di Benedetto, Jessica Brugali, Giulia Laura Abbiati e Matteo Campese. Un concerto con un ritmo radiofonico che lascerà senza fiato il pubblico in auto (che lo ascolterà in radio su RTL 102.5) o in televisione, si legge nella nota.



“Anche quest’anno sarà uno spettacolo imperdibile, non solo perché i più grandi artisti si esibiranno dal vivo sul palco del Centrale del Foro Italico di Roma, ma soprattutto perché il Power Hits Estate celebra il suo decimo anniversario. È infatti l’unico evento musicale live con una classifica trasmessa in diretta su RTL 102.5 per decretare la hit dell’estate. La line up che abbiamo preparato è davvero unica e inimitabile, con un ritmo capace di lasciare senza fiato sia il pubblico presente sugli spalti sia chi seguirà la serata attraverso la nostra radiovisione. Chi sarà a casa, davanti alla televisione, potrà seguire il concerto sul canale 36 del digitale terrestre oppure ascoltarlo in diretta radio su RTL 102.5. Perché il 31 maggio prenderà ufficialmente il via l’estate musicale e la corsa al tormentone estivo, che si concluderà il 1° settembre all’Arena di Verona, già sold out. La grande novità di questa edizione sarà la conduzione a quattro: per la prima volta saliranno sul palco due coppie di conduttori, che gli ascoltatori seguono ogni giorno sulla prima radio d’Italia. Si tratta di Paola Di Benedetto e Matteo Campese, Jessica Brugali e Giulia Laura Abbiati. Volti e voci del Power Hits Estate di RTL 102.5, si alterneranno tra il Centrale del Foro Italico e l’Arena di Verona insieme a oltre trenta artisti. E non mancheranno le sorprese. Il rapporto del Censis sull’informazione italiana conferma ancora una volta il primato della radio. Nessuno riuscirà a uccidere la radio: noi lo sosteniamo da sempre e crediamo profondamente in ciò che facciamo come Gruppo RTL 102.5, un vero sistema costruito attorno a tre emittenti — RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia — seguite ogni giorno da 9 milioni di italiani, sempre in diretta. In un’epoca digitale, in cui siamo costantemente bombardati dai social, la radio tradizionale, capace di adattarsi ai tempi e ai nuovi device, continua a vincere e a convincere. Milioni di italiani, in auto, al lavoro o a casa grazie alla nostra radiovisione, seguono quotidianamente i nostri programmi in diretta, che rappresentano da sempre un valore aggiunto per il mezzo radiofonico. A questo si aggiungono gli eventi dal vivo, che da sempre animano le piazze: il Power Hits Estate di RTL 102.5 a Roma e Verona, ma anche lo sport, con il Giro d’Italia che abbiamo seguito nell’ultimo mese insieme agli Internazionali BNL d’Italia, la Notte Rosa di Riccione, pronta a far ballare migliaia di persone, e molti altri appuntamenti”, dichiara Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo RTL 102.5.

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