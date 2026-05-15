OPA parziale CIR, adesioni al 22,9%. Corrispettivo alzato a 0,70 euro

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale su CIR , società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, l'offerente ha deciso di incrementare il corrispettivo da 0,68 ad 0,70 euro e, dunque, di 0,02 euro (+2,94%), per ciascuna azione portata in adesione.



Il nuovo corrispettivo incorpora un premio del 2,99% rispetto al prezzo ufficiale registrato alla data di riferimento, ossia il 6 marzo 2026, pari a 0,6797 euro. L'esborso massimo complessivo sarà pari a 35 milioni di euro. Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, è prorogato fino al 25 maggio 2026.



Oggi, 15 maggio 2026, sono state presentate 595.321 richieste di adesione. Complessivamente, sono state registrate 11.451.378 richieste di adesione, pari al 22,903% sugli strumenti oggetto di offerta. L'OPA è iniziata il 27 aprile.

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