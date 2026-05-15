OPA parziale CIR, adesioni al 22,9%. Corrispettivo alzato a 0,70 euro
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale su CIR, società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, l'offerente ha deciso di incrementare il corrispettivo da 0,68 ad 0,70 euro e, dunque, di 0,02 euro (+2,94%), per ciascuna azione portata in adesione.
Il nuovo corrispettivo incorpora un premio del 2,99% rispetto al prezzo ufficiale registrato alla data di riferimento, ossia il 6 marzo 2026, pari a 0,6797 euro. L'esborso massimo complessivo sarà pari a 35 milioni di euro. Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, è prorogato fino al 25 maggio 2026.
Oggi, 15 maggio 2026, sono state presentate 595.321 richieste di adesione. Complessivamente, sono state registrate 11.451.378 richieste di adesione, pari al 22,903% sugli strumenti oggetto di offerta. L'OPA è iniziata il 27 aprile.
```