Gruppo Piaggio: prima storica tripletta in MotoGP per Aprilia Racing a Le Mans

(Teleborsa) - Il weekend sul Circuito Bugatti di Le Mans si chiude con un risultato storico per Aprilia Racing, scuderia del Gruppo Piaggio , che centra la sua prima tripletta in MotoGP.



Scattato dalla settima posizione in griglia, Jorge Martín è stato protagonista di una straordinaria rimonta, che gli ha permesso di conquistare la sua prima vittoria insieme ad Aprilia Racing, a ben 588 giorni di distanza dal suo ultimo successo in MotoGP (Mandalika 2024). Martín chiude il weekend di Le Mans con una doppietta sprint e gara, bissando così quella ottenuta sempre a Le Mans nel 2024. Inoltre, quella odierna è la sua nona vittoria in top-class, la prima senza partire dalle prime due file.



Secondo Marco Bezzecchi, autore di una gara solida e intelligente, che completa la doppietta del team ufficiale Aprilia. Per Bezzecchi si tratta del quinto podio consecutivo da inizio stagione: è il primo pilota a ottenere un tale risultato dal 2015 (il precedente apparteneva a Valentino Rossi). Ottima prestazione anche per Ai Ogura: il pilota del Trackhouse MotoGP Team ha chiuso la gara in terza posizione, completando così uno storico podio tutto Aprilia



Per Aprilia Racing si tratta della prima tripletta della sua storia in MotoGP, oltre che della quarta doppietta in top-class per il team ufficiale (dopo il Montmeló 2023, Goiania 2026 e COTA 2026) e del settimo podio consecutivo in top-class. Con il successo odierno, Aprilia Racing sale a quota 306 vittorie nel Motomondiale.



"È stata una giornata storica con tre Aprilia per la prima volta sul podio - ha commentato Massimo Rivola, AD di Aprilia Racing - Fa particolarmente emozionare vedere Jorge così forte qui a Le Mans dove esattamente un anno fa aveva pensato di lasciarci, così come è bellissimo vedere Marco così competitivo e maturo. E poi vedere il podio di Ai è anche un sollievo dopo quanto successo ad Austin. Il reparto corse a Noale sta facendo un lavoro veramente straordinario e credo che questo sia il giusto riconoscimento per un gruppo di lavoro guidato magistralmente da Fabiano Sterlacchini, il nostro direttore tecnico".

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