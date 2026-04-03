Milano 2-apr
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Francoforte 2-apr
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New York: calo per Sherwin Williams

Migliori e peggiori, In breve
New York: calo per Sherwin Williams
Pressione sul produttore di vernici e rivestimenti, che tratta con una perdita del 2,36%.
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