New York: movimento negativo per Home Depot

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , con una flessione del 2,41%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Home Depot rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Home Depot segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 318,1 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 325,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 314,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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