New York: sviluppi positivi per Crown Castle

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società immobiliare che gestisce infrastrutture wireless , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,89%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Crown Castle evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Crown Castle rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Crown Castle resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 87,78 USD. Supporto visto a quota 81,03. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 94,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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