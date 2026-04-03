PLATINUM del 2/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile
Giornata fiacca per il metallo bianco-argenteo, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,53%.
Lo scenario di medio periodo del platino ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2.018,7. Supporto a 1.922,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2.115,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)