A New York corre eBay

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società di commercio globale , che tratta in rialzo del 4,21%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di eBay più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, eBay è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 99,58 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 95,49. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 103,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```