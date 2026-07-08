A New York corre Phillips 66

(Teleborsa) - Effervescente la multinazionale americana attiva nel settore energetico , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,66%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Phillips 66 rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Phillips 66 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 191,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 184. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 198,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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