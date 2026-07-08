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A New York corre Phillips 66

Migliori e peggiori
A New York corre Phillips 66
(Teleborsa) - Effervescente la multinazionale americana attiva nel settore energetico, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,66%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Phillips 66 rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Phillips 66 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 191,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 184. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 198,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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