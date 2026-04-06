Bath & Body Works in discesa a New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,09% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bath & Body Works rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo studio di Bath & Body Works presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 17,39 USD. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 18,5. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 16,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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