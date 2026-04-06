New York: andamento negativo per Enphase Energy

(Teleborsa) - Ribasso per la società di tecnologia energetica americana , che presenta una flessione del 3,64%.



Lo scenario su base settimanale di Enphase Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Enphase Energy evidenzia un declino dei corsi verso area 32,81 USD con prima area di resistenza vista a 35,01. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 31,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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